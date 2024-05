Milan, anche il Napoli su Denkey

15 minuti fa



Il Napoli cerca un nuovo attaccante sul mercato in vista della prossima stagione, quando molto probabilmente sarà ceduto il nigeriano Victor Osimhen. Secondo la Gazzetta dello Sport, ai nomi dell'ucraino Artem Dovbyk (Granada) e dell'italo-argentino Mateo Retegui (Genoa) si aggiunge quello del togolese (con passaporto francese) Kevin Denkey.



Classe 2000, è sotto contratto fino a giugno 2026 con il club belga del Cercle Bruges, che nel gennaio del 2021 lo ha acquistato dai francesi del Nimes per 2 milioni di euro. Ora ne vale dieci volte tanto. In questa stagione ha segnato 28 gol in 37 presenze tra campionato e coppa di Belgio.