Milan, anche il Real Madrid su Mastantuono

Ilvuole i campioni di oggi e punta, ma non solo: l'obiettivo è assicurarsi anche i talenti di domani. E' con questa strategia che i blancos si sono assicurati negli annieddal Brasile,dalla Turchia.La ricerca di campioni in erba continua e ancora una volta lo sguardo è rivolto al Sudamerica, ma non al Brasile: ora si guarda anche in Argentina.- Secondo quanto riferito dal Clarin, il Real Madrid ha messo nel mirino, centrocampista deldi soli 16 anni (classe 2007) che ha già attirato le attenzioni di tanti club europei. Anche del, come raccontato negli ultimi giorni.

MILAN, CHI E' MASTANTUONO

- Il Real fa sul serio e si è già mosso per Mastantuono, al punto che ci sarebbero già stati incontri con Juni Calafat e José Angel Sanchez. Il piano dei blancos è di ingaggiare il centrocampista il prima possibile e aspettare fino al 2025, quando compirà 18 anni (18 agosto) per inserirlo nel settore giovanile del club.- Mastantuono ha una, ma il River Plate potrebbe lasciarlo partire per una cifra leggermente inferiore.