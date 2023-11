Non solo Christian Pulisic, Pellegrino e Kalulu, il Milan che si sta allenando a Milanello agli ordini di Stefano Pioli non ha a disposizione neanche Simon Kjaer. Il centrale danese è ancora alle prese con i suoi problemi fisici e ha svolto la seduta di allenamento seguendo un programma personalizzato lontano dai compagni. Difficile ipotizzare un rientro per la prossima gara contro il Lecce.