Il derby perso, l'ennesimo derby perso, e questa volta persino con un risultato sgradevole come un 5-1 che segna una delle pagine più nere di questa stracittadina per i colori rossoneri sta scuotendo l'ambiente del Milan che già da ieri ha individuato in Stefano Pioli il colpevole più importante e per cui già ieri molti chiedevano l'esonero immediato con l'hashtag #PioliOut che viaggiava inarrestabile a colpi di tweet come argomento di maggior tendenza in tutta Italia. Che questo derby abbia lasciato il segno va però ricercato anche nel cuore del tifo milanista, quello della Curva Sud che da sempre è rimasta coerentemente vicina alla squadra anche nei momenti peggiori. Eppure ieri il gruppo ultras dei Banditi Curva Sud, ha ricondiviso il post del suo leader, che rappresenta un attacco diretto al lavoro dell'allenatore e del suo staff.



ATTACCO A PIOLI - Pioli si è infatti mostrato più che sereno prima della partita e mai remissivo nell'immediato post quando in tanti, dopo il 5-1 avrebbero preferito un tono più sommesso. Ciò che però la Curva contesta all'allenatore (dopo un normale sfottò nei confronti dei tifosi interisti) è il ripetersi inninterrotto degli stessi errori nella preparazione alla gara, invocando anche l'intervento del club: "A te caro Milan, non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".