Il fondo Elliott si sta godendo il momento del suo Milan, a un passo da uno scudetto che non sembrava ipotizzabile a inizio stagione, ma che ora dista soltanto 90 minuti grazie al lavoro di Maldini, Massara, ma soprattutto di Stefano Pioli.



90 minuti che i proprietari del fondo Paul e Gordon Singer non vogliono perdersi e, per questo, hanno scelto di essere vicini alla squadra e saranno presenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere alla sfida contro il Sassuolo che assegnerà il titolo.