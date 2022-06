Il Milan sta rischiando di perdere Renato Sanches, ma non è l'unico giocatore a lungo corteggiato dai rossoneri ad essere in bilico. Secondo il Corriere della Sera anche per Charles De Ketelaere bisognerà fare in fretta perché vuole un top club da Champions e per cui sta crescendo la concorrenza anche di club inglesi che possono permettersi rilanci dal punto di vista economico.