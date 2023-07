Nell'estate del 2020 Timo Werner è stato a lungo trattato dall'Inter che però non riuscì a completarne l'acquisto dal Lipsia perché si inserì di prepotenza il Chelsea e i suoi milioni per portarlo in Premier League. Oggi la punta tedesca 27enne è tornata di proprietà del Lipsia (pagato 20 milioni) e, secondo Tuttosport è uno dei possibili obiettivi del Milan per il ruolo di alternativa a Giroud se dovessero tramontare le piste Scamacca e Morata.