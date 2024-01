Milan, anche una club di serie B su Pellegrino

Il Milan sta valutando concretamente la possibilità di cedere il difensore argentino Pellegrino, arrivato la scorsa estate in rossonero dal Platense, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Alla base di queste riflessioni la necessità di far giocare un ragazzo che con Pioli rischia di vedere poco e nulla il campo in questa seconda parte di stagione. Leuven, Cadice, Almeria e Werder Brems hanno preso informazioni nei giorni scorsi. Anche la Ternana sembra essere interessata ma qui ci sarebbe da capire l’eventuale disponibilità del ragazzo a scendere di categoria.