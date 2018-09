Gennaro Gattuso non cambia il Milan, dopo la vittoria con la Roma, in vista dell'insidiosa trasferta di Cagliari: al centro della difesa rossonera ci sarà ancora l'argentino Mateo Musacchio a far coppia con Romagnoli. Mattia Caldara partirà invece ancora dalla panchina, così come Diego Laxalt, visto che sulla sinistra dovrebbe giocare ancora Ricardo Rodriguez.