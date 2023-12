Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso per Natale, in vista dell'ultima partita del 2023, la sfida contro il Sassuolo a San Siro in programma sabato alle 18. Gara per la quale è ancora da valutare Yunus Musah: il centrocampista statunitense, assente contro Monza e Salernitana per un problema muscolare, anche oggi ha svolto lavoro personalizzato. Stefano Pioli e lo staff monitoreranno nei prossimi giorni e decideranno se convocare o meno l'ex Valencia per l'ultima gara dell'anno.



IN GRUPPO - Nessun problema invece per Simon Kjaer, uscito alla fine del primo tempo della sfida con la Salernitana per una forte pallonata al volto: il difensore danese si è regolarmente allenato con il resto del gruppo in una sessione di lavoro prevalentemente senza palla. In gruppo anche Marco Pellegrino, infortunatosi alla caviglia nell'unica presenza in rossonero, contro il Napoli lo scorso 29 ottobre.