Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Milan Tv dopo il derby vinto contro l'Inter: "C’è un detto nel calcio che mi piace che dice che chi vince festeggia e chi perde spiega. Oggi il voto è massimo perchè quando si vince contro una squadra così la prestazione è importante. Era importante per noi, per l’ambiente e per i nostri tifosi. Mi sono emozionato poche volte come oggi quando i tifosi ci hanno costeggiato allo stadio. E’ una vittoria che dedico ai miei giocatori e ai nostri tifosi. Mi sono emozionato poche volte come oggi".



SULLA CLASSIFICA - "Classifica appesa negli spogliatoi? C’è una classifica particolare che poi magari sveleremo. E’ importante giocare a calcio con questo spirito e questa serenità. Non voglio smorzare gli animi ma siamo solo all’inizio e non abbiamo fatto niente. Le squadre in Italia sono migliorate tanto, ci sono squadre devastanti come Napoli e Atalanta ma anche Roma e Lazio. Dovremo essere bravi già dalla trasferta con il Celtic e giocare ogni partita con questo spirito".