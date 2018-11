Piove sul bagnato in casa Milan. L'infermeria della squadra rossonera è già pienissima, con tanti giocatori (da Conti a Strinic, passando per Caldara) ai box da tempo e altri (Biglia e Musacchio) che dovranno osservare diversi mesi di stop. Rino Gattuso rischia però di perdere un'altra pedina fondamentale per un lungo periodo: Giacomo Bonaventura.



RISCHIO OPERAZIONE - Fuori da fine ottobre per un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro, per il centrocampista classe '89 c'è ora il forte rischio operazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la terapia conservativa fin qui non ha dato risultati soddisfacenti e così in casa rossonera si pensa all'intervento chirurgico.



I TEMPI - Nei prossimi giorni lo staff medico del Milan valuterà la situazione e deciderà se intervenire chirurgicamente sul ginocchio di Bonaventura. Secondo quanto riporta Sky Sport, se il centrocampista marchigiano dovesse essere operato rischierebbe dai tre ai cinque mesi di stop e rientrerebbe così non prima di marzo/aprile 2019.