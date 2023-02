Il Milan che questa sera scenderà in campo contro il Torino a San Siro non avrà a disposizione Sergino Dest. Il terzino americano è ancora alle prese con un problema al polpaccio e sta svolgendo lavoro personalizzato per provare a recuperare la condizione migliore. Per questo Pioli non lo convocherà per la sfida di questa sera e proverà a riaverlo a disposizione per la gara di Champions contro il Tottenham.