Milan, ancora una stagione con Pioli? Decisivo Ibrahimovic

Il futuro di Stefano Pioli al Milan rimane ancora in bilico. L'allenatore ha un contratto che lo lega al Milan fino a giugno 2025, ma, allo stato attuale dei fatti, la sua conferma anche per la prossima stagione è tutto fuorché scontata, specialmente se in questo finale di stagione non dovesse riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà (secondo posto in campionato e vittoria dell'Europa League). In quel caso, l’ex tecnico di Fiorentina e Lazio può andare via con un anno d'anticipo, anche se ad oggi non ci sono sicurezze su quale sarà il suo destino.



Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il futuro di Pioli è appeso a un filo e ogni possibile decisione verrà rimandata alla fine dell’annata corrente, in attesa di conoscere i traguardi centrati. Forse solo il trionfo in Europa League può garantirgli un'altra stagione sulla panchina rossonera, ma sarà decisiva l’opinione di Zlatan Ibrahimovic, attuale senior advisor di RedBird.