, pedina nella trattativa che ha portato in rossonero Ante Rebic. L’attaccante portoghese si è trasferito all’Eintracht Francoforte in prestito biennale, secco, senza cifre concordate tra i club per il possibile riscatto.. Anche per i benefici che un suo addio porterebbe alle casse societarie. Ad oggi, ci sono due strade per il riscatto.André Silva è stato prelevato dal Milan nell’estate del 2017 per 38 milioni di euro, questa la cifra versata al Porto.Se, ad esempio, venisse ceduto nel 2021 per 30 milioni, la plusvalenza netta per il Milan sarebbe di 22,4 milioni.Cifre importanti, che scendono leggermente nella seconda ipotesi:. Un’opzione che include anche Rebic: il croato è arrivato con la stessa formula di Silva, in prestito biennale, senza una cifra concordata per il riscatto. Il Milan intende trattenere il giocatore, letteralmente esploso negli ultimi mesi, e potrebbe così anticiparne l'acquisto, per evitare - qualora le prestazioni di Rebic continuino ad essere di alto livello - che il prezzo del cartellino, dagli attuali 30-40 milioni, lieviti.. Tutto quello che verrà in più, sarà una preziosa plusvalenza per le casse rossonere.