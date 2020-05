. Il portoghese non si ferma più con il suo Eintracht Francoforte:. Entrando nel dettaglio, l’ex Milan ha realizzato le reti in 288 minuti: una ogni 96’ nello specifico, quasi un gol a partita. Ha segnato il gol della bandiera nel pesante ko per 3-1 col Gladbach, poi è rimasto a secco nel 5-2 col Bayern Monaco e ha segnato consecutivamente col Friburgo (il 3-3) e ieri con il Wolfsburg nell’importante vittoria esterna per 2-1. Numeri importanti che evidenziano il grande stato di forma del classe 1995,. Ma il club tedesco e il Milan hanno già intavolato i discorsi, visto che in Germania sono soddisfatti del rendimento del portoghese e il Milan cerca un club disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Qualora l’attaccante - arrivato in rossonero dal Porto nel 2017 per 38 milioni di euro - venisse riscattato nel giugno del 2021 (al termine del prestito biennale),. Qualsiasi cifra superiore farebbe generare una plusvalenza.- Cifre che cambiano nella seconda ipotesi:. Un’opzione che potrebbe includere anche, arrivato al Milan con la stessa formula di Silva, in prestito biennale, senza una cifra concordata per il riscatto. Il club rossonero intende trattenere il giocatore e potrebbe così provare ad anticiparne l'acquisto per evitare che il prezzo del cartellino lieviti. In caso di acquisto a titolo definitivo di Rebic al termine di questa stagione, nell’operazione potrebbe rientrare anche André Silva:- Le condizioni per il riscatto sono fissate, intanto André Silva continua a segnare., mandando un chiaro messaggio anche alla società rossonera per il futuro: “A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Al momento sono un giocatore del Milan, in prestito all’Eintracht. Non posso sapere cosa accadrà.".