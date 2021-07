Piccolo cambio di programma nell'agenda giornaliera del Milan, che avrebbe dovuto cominciare con le visite mediche del difensore franco-senegalese Fodé Ballo-Touré, in arrivo dal Monaco. Un'operazione di circa 4,5 milioni di euro per l'acquisizione a titolo definitivo del laterale mancino classe '97, che idealmente andrebbe a rappresentare l'alternativa di Theo Hernandez.



Il giocatore, che era atteso in Italia nella tarda serata di ieri, non si è presentato stamattina nella clinica nella quale svolgono tradizionalmente i primi test fisici i nuovi arrivati in casa Milan: secondo quanto comunicato dal club rossonero, le visite sono state annullate in quanto alcuni dettagli dell'affare tra i due club sono ancora da perfezionare.