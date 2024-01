Milan, ansia dall'Algeria: problema all'adduttore per Bennacer, arriva l'esito della risonanza

Redazione CM

Allarme improvviso in casa Milan. Secondo quanto riportato da Ennahar TV, Ismael Bennacer si è sottoposto a una visita, in seguito a un dolore avvertito all'adduttore della coscia. Al termine della sessione d'allenamento odierna con la sua Algeria – impegnata in Coppa d’Africa - il mediano rossonero, che sta partecipando alla Coppa D'Africa con la sua Algeria, ha percepito dolore e si è recato all'ospedale di Bouaké per alcuni accertamenti medici di rito.



AGGIORNAMENTI – Le condizioni dell’ex Empoli sono state immediatamente valutate, in vista dell’impegno contro il Burkina Faso (che si giocherà domani alle 15). Secondo quanto filtra direttamente dal ritiro algerino, la risonanza ha dato esito negativo. Dunque, sembra di minima entità il problema all’adduttore accusato da Bennacer che può subito tornare a disposizione della propria nazione, eliminando ogni possibile cattivo pensiero dalla mente dei tifosi di fede rossonera.