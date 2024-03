Milan, ansia menisco per Kalulu. Attese analisi anche per Maignan

Primi aggiornamenti riguardanti le condizioni di Pierre Kalulu. Il difensore francese, uscito a fine primo tempo nel corso della sfida vinta per 3-1 contro il Verona, secondo le prime indiscrezioni, ha subito una piccola distorsione al ginocchio sinistro. In attesa delle analisi, che si terranno nel corso della giornata di oggi per comprendere al meglio la situazione del classe 2000, in casa Milan si teme che si tratti di un problema al menisco mediale.



Nella giornata di oggi, inoltre, anche Mike Maignan sosterrà un’ecografia di controllo. Il sospetto, in Via Aldo Rossi, è che l’estremo difensore transalpino abbia subito un risentimento muscolare alla coscia, durante una parata nel finale di gara. Giornata di controlli per l'ambiente rossonero, come riporta Il Corriere della Sera.