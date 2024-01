Milan, ansia per Bennacer: nemmeno in panchina contro l'Algeria

Nel corso degli ultimi minuti, l’Algeria ha reso ufficiale la propria formazione. L’11 sfiderà il Burkina Faso, alle 15, in un match valido per la 2ª giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa 2024.Nella giornata di ieri, erano emersi alcune indiscrezioni riguardante un problema all’adduttore per l’ex Empoli, un affaticamento rimediato durante l’ultimo allenamento con la sua nazionale.Evidentemente, lo staff medico algerino, d’accordo con il CT, ha preferito non correre rischi, risparmiando il numero 4 rossonero dalla sfida.