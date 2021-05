Il Milan guarda al futuro con un po' di preoccupazione per. Il centravanti svedese uscito con il ginocchio malconcio dalla sfida contro la Juventus è oggi sempre più vicino ad aver concluso in anticipo la stagione e la scelta, che vi abbiamo raccontato ieri, di chiedere un consulto con ​, dell’equipe del professor Freddie Fu che lo operò negli Stati Uniti, non agevola le scelte del club sul futuro.- Il consulto servirà a Zlatan per capire che cosa fare nell'immediato futuro perché sì, il campo con il Milan resta molto lontano,. Terapia conservativa o nuovo intervento? Il Milan per ora non mette parola sulle scelte che dovrà prendere Zlatan, ma un po' di ansia rimane.- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,e la scelta di rinnovare il suo contratto a quasi 40 anni a 10 milioni lordi a stagione va protetta il più possibile. Per questo, in realtà quei 7 milioni sono a scalare,Per questo il consulto con vista sull'Europeo diventerà importante per il Milan. Cosa deciderà Zlatan insieme all'equipe medica? Il ginocchio non è lo stesso operato ma quell'altro che, per compensazione, ha iniziato a scricchiolare nel tempo e oggi dà problemi che vanno presi in forte considerazione. Per l'Europeo, ma anche per il club rossonero.