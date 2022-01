Sono momenti di grande apprensione in casa Milan per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano era infatti in campo nella sfida che sta vedendo la Costa D'Avorio affrontare l'Egitto, ma al minuto 30 del primo tempo è stato costretto a femrarsi e chiedere il cambio per un problema muscolare all'altezza del fianco.



Al suo posto il ct Beaumelle ha scelto di inserie Serey Die, ma è per i rossoneri l'apprensione più grande per il proseguo del campionato e, in base anche a come andrà il percorso della Costa d'Avorio in Coppa d'Africa per il rientro in Europa di Kessie.