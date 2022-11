Simon Kjaer si è fermato per un problema muscolare con la Danimarca e la sua presenza contro l'Australia nel prossimo turno è a forte rischio. C'è però anche una grande preoccupazione in casa Milan per questo stop perché, riporta Tuttosport, si teme che sia una nuova ricaduta del problema muscolare accusato già ad inizio stagione e che lo ha fermato già una seconda volta con la maglia rossonera.