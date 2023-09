Subito problemi in casa Milan. Siamo al 29’ della sfida che i rossoneri stanno disputando contro la Lazio, nel match casalingo valido per la 7ª giornata di Serie A, quando Ruben Loftus-Cheek, dopo un paio di scatti e di accelerazioni, ha richiamato immediatamente l’attenzione dello staff tecnico e medico in panchina per un problema muscolare. Immediata la sostituzione con Stefano Pioli che ha inserito Yunus Musah al suo posto.



LE CONDIZIONI – Il centrocampista inglese sarà valutato nelle prossime ore, per capire l’entità dell’infortunio subito. In attesa degli esami strumentali del caso, bisognerà valutare se il giocatore ex Chelsea sarà disponibile mercoledì quando il Milan sfiderà il Borussia Dortmund in Champions League. Dalle prime indiscrezioni filtra che sarà difficile: Loftus-Cheek è andato immediatamente negli spogliatoi, con le mani sul viso. Inoltre, ha gettato la maglia per terra, frustrato, una volta entrato nel tunnel dello stadio meneghino.