Il Milan prosegue la sua opera di sfoltimento dell'organico, a una settimana esatta dalla chiusura del mercato italiano in entrata. Tra i giocatori da tempo con le valigie in mano c'era anche il difensore classe '87 Luca Antonelli che, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha raggiunto l'accordo che lo porterà all'Empoli, con cui firmerà un contratto triennale. Per l'ex capitano del Genoa, che nei giorni scorsi aveva incontrato a Casa Milan Leonardo e Maldini in compagnia del suo entourage, non ci sarà dunque un ritorno nella formazione rossoblù, che insieme a Frosinone e a Betis Siviglia avevano manifestato il loro interesse per il terzino mancino.