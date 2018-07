Luca Antonini, agente ed ex terzino del Milan, ha parlato sulle frequenze di Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati: “Caldara via dalla Juventus? Per me sarebbe una sorpresa e dimostra ancora una volta come Leonardo in realtà ci veda lungo. E’ un ragazzo giovane, ma è già un difensore importante. Una difesa composta da Caldara e Romagnoli sarebbe fortissima, oltre che giovanissima. Sono due difensori di altro livello. Bonucci? Il suo acquisto da parte del Milan è stato finalizzato anche in ottica futura, per la crescita di Romagnoli”.