Antonio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato attraverso alcune Instagram stories sul profilo rossonero: "Esordio? Vincere il derby è sempre qualcosa di speciale, è una partita che ricorderò per sempre. Ricordo ogni istante, è una sensazione bellissima. La media è ottima, mi alleno sempre al massimo come se dovessi giocare per farmi trovare pronto. Mio fratello? E' leale, determinato, permaloso. E fenomeno".