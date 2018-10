Antonio Donnarumma, terzo portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV prima della Samp: "Ci siamo allenati bene e l'abbiamo preparata bene, è una gara importante. Dobbiamo fare tutto per ottenere tre punti. Loro sono un'ottima squadra, giocano bene ma l'abbiamo preparata nei dettagli, sappiamo come affrontarli e faremo di tutto per vincere. Ci siamo detti che bisogna dare qualcosa in più, lo abbiamo ribadito internamente".