La lunga attesa sta per finire, Charles De Ketelaere è in volo verso l'Italia. Il talento belga è pronto per iniziare la sua avventura al Milan. L’ha voluta, cercata e ottenuta facendo anche dei sacrifici dal punto di vista economico (ha rinunciato a dei bonus che gli spettavano dal Bruges).



LE CIFRE DELL’OPERAZIONE- Dopo quasi due mesi di trattativa (e due incontri tra Bruges e Lugano), Milan e Bruges ha trovato la quadratura sulla base di 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale (intorno al 12%) sulla futura rivendita. De Ketelaere si legherà al club rossonero per 5 stagioni a 2.2 milioni di euro netti all’anno. Domani mattina alle ore 9 sono fissate le visite mediche e nel pomeriggio è attesa la firma sui contratti a casa Milan.



LE IMMAGINI - A breve vi proporremo le immagini dell’arrivo di De Ketelaere intorno alle 23,30 con un volo privato a Linate Prime. Intanto, ecco quelle della partenza dal Belgio, pubblicate dalla compagna Jozefien van de Velde.