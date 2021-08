Dopo Maignan, Giroud e Ballo-Touré, il Milan piazza il quarto colpo, oltre ai riscatti di Tomori, Tonali e Brahim Diaz. Lo fa pescando dall'Italia campione d'Europa, scegliendo quell'che potrà rivelarsi un ottimo jolly per Pioli tra terzino ed esterno d'attacco.per l'iter burocratico di visite mediche e firma sul contratto.. A cinque giorni dal via della Serie A, con il Milan che esordirà lunedì a Marassi contro la Sampdoria, Pioli aspetta ancora qualche rinforzo.. Da giorni c'è un'intesa di massima con il Bordeaux sulla base di 10 milioni bonus compresi per, ma vanno limati dettagli che sin qui non hanno permesso al calciatore di partire alla volta di Milano., che ha già abbracciato Olivier Giroud ma ha perso Hakan Calhanoglu e dipende dalla precarietà fisica di Zlatan Ibrahimovic., che intende lasciare il Cska Mosca: il club russo ha aperto al prestito oneroso, molto alto, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni circa. L'alternativa èdel Real Madrid. Ma i volti nuovi in attacco potrebbero non fermarsi qui: nonostante il mancato accordo con Kaio Jorge,. Esordio vicino, ma il Milan continua a lavorare sul mercato. A partire dallo sbarco di Florenzi...