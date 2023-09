Un'infortunio che non ci voleva, l'ennesimo in questo inizio di annata in casa, ma per uno dei pochi imprescindibili almeno fino ad oggi, di. Il ko diè una pessima notizia quasi per tutti a Milanello anche perché costringerà l'allenatore rossonero ad un cambio tattico in vista della sfida di mercoledì alle 18.30 in Sardegna contro ilUna brutta notizia per tutti, ma non perche, finalmente, potrà avere la chance che stava aspettando.E a rilanciare l'idea di una chance per Adli, nell'immediato post-partita della sfida vinta 1-0 contro il Verona è stato proprio Pioli che, parlando dell'infortunio di Krunic, ha aperto alla possibilità di vedere l'ex-Bordeaux nella posizione ricoperta dal bosniaco. "Per Krunic si tratta di un problema muscolare, ha sentito qualcosa al flessore. Difficile averlo nelle prossime partite, ma abbiamo altre risorse,E alla fine potrebbe davvero aver avuto ragione il centrocampista classe 2000 che. Salernitana su tutte, ma anche Empoli, Sassuolo e diverse opportunità all'estero, tutte opzioni chenonostante gli accordi raggiunti fra club. Nella testa di Adli c'è sempre stata la sensazione che, una volta ottenuta una chance dal Milan, si sarebbe conquistato la conferma in squadra.Con il Cagliari lui potrebbe essere una delle scelte già dal 1' per non stravolgere di troppo una squadra già provata. Se non sarà titolare, stavolta sarà a gara in corso. E l'occasione tanto bramata da non buttare è finalmente alle porte.