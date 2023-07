Il Milan ora entrerà nella fase due della programmazione sul mercato, ovvero quella dedicata allo sfoltimento della rosa. Diversi giocatori sono ormai ai margini del progetto tecnico di Pioli e tra questi c’è sicuramente Yacine Adli che, nonostante l’impegno profuso in allenamento e il feeling creato con tutti i compagni di squadra, non ha ancora convinto.



VIA IN PRESTITO - Il Milan vuole cedere Adli ma non svenderlo a poco prezzo. Ecco perché oggi l’unica via percorribile è quella del prestito in una squadra che punti davvero sulle qualità dell’ex Bordeaux. Nei prossimi giorni l’agente del centrocampista avrà un confronto con la dirigenza del Milan per analizzare la situazione nel dettaglio.



SIRENE FRANCESI - La Salernitana si è mossa su Adli ma il discorso non è stato ancora approfondito perché il giocatore aveva preso del tempo per riflettere sulla proposta dei campani. Yacine, qualora dovesse andare via, preferirebbe tornare in Ligue 1: nelle ultime ore Nizza e Lille hanno preso informazioni.