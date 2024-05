AFP via Getty Images

Milan, arriva la decisione su Jovic

34 minuti fa

5

Il favorito numero uno, a prendere il posto di Oliver Giroud nello scacchiere offensivo del Milan, è Joshua Zirkzee che ha una clausola da 40 milioni, ma anche una concorrenza agguerrita con Juventus e Arsenal. Chiarito questo aspetto, il club rossonero dovrà pensare anche al vice da affiancargli.



In questo senso, il Milan vuole sfruttare Luka Jovic. Da dodicesimo uomo, l'attaccante serbo ha sfiorato la doppia cifra di gol, fermandosi a quota 9. Spesso è risultato decisivo e ha saputo sostituire bene Giroud, soprattutto sena creare alcun tipo di problema. Per questo motivo, il Milan è pronto a prolungare il contratto di altri 12 mesi, come previsto dal contratto firmato a fine agosto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.