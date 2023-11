Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Newcastle aveva parlato così in conferenza stampa in riferimento al caso Sandro Tonali: "È davvero difficile per me entrare nel merito di ciò che gli altri club fanno o non sanno. Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna e il nostro processo interno. È una domanda davvero difficile a cui rispondere, semplicemente non lo so".



La pronta risposta del club rossonero è stata affidata al Daily Mail: "Siamo venuti a conoscenza del problema di Tonali attraverso i racconti dei media e quello che sappiamo è solo quello che abbiamo letto. Non sappiamo nient'altro".