Il Milan guarda in casa Bologna e, dopo l'affare Alexis Saelemaekers che ha portato il belga in Emilia in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, i rapporti sono ottimi. Sono due secondo Tuttosport i nomi che più piacciono a Moncada e Furlani e sono l'attaccante classe 2001 Joshua Zirkzee e il terzino italiano che può giocare anche centrale (come nel 2-2 con l'Inter) classe 2002 Riccardo Calafiori