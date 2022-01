Tante idee per costruire un Milan giovane, forte e ambizioso. Maldini e Massara sono al lavoro per il difensore centrale da regalare a Pioli in questo mese di gennaio. Il nome forte, ve lo raccontiamo da giorni, è quello di Botman del Lille.. Il centrocampista portoghese piace tantissimo alla dirigenza rossonera in vista della prossima estate quando, con tutta probabilità, Kessie saluterà l’Italia.- Maldini è da settimane in contatto con Jorge Mendes per il rinnovo di Leão. Con il super agente portoghese si sta parlando con insistenza anche di Renato Sanches che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo con il Lille.Una volontà chiara che potrebbe essere presto accontentata, il Milan è in corsa per Renato Sanches.