Sirene inglesi per Rafael Leao. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Manchester City di Guardiola affianca il Chelsea nella corsa all'attaccante portoghese. Maldini si dice fiducioso per il rinnovo del suo contratto, il Milan vuole stringere i tempi ed è pronto ad andare oltre i 6 milioni di euro netti all'anno. Però le richieste del giocatore salgono e la concorrenza inglese spaventa.