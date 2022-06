(“APA”), durante la quale si è discusso della situazione attuale del Club rossonero e delle sue prospettive anche alla luce del riassetto societario.L’Associazione ritiene che Elliott Advisors Uk Limited e il management abbiano operato bene guardando tanto al Milan di oggi tanto a quello di domani, permettendogli di intraprendere la strada della trasparenza e della sostenibilità che costituisce un presupposto essenziale per una crescita organica e duratura.da APA Milan che garantirà fin da subito spirito di collaborazione e costruzione che contraddistingue l’associazione da sempre; in tal senso APA Milan si attiverà al fine di fornire a RedBird tutte le interlocuzioni utili e necessarie. La nuova partnership societaria, unita ai successi sportivi, alla preziosa attività di talent scouting, nonché ad un’ottimale gestione commerciale, potrà rappresentare un volano di sviluppo importante per il Milan.Nel corso dell’Assemblea si è parlato inoltre della questione del ne per far sì che possa tornare e rimanere saldamente ai vertici del calcio mondiale. Un percorso volto alla costruzione di un nuovo stadio del Milan, casa dei soli tifosi rossoneri, scalderebbe il cuore a tutti gli appassionati milanisti.APA Milan ritiene infine di aver garantito al Club e a Elliott un valido contributo costruttivo e collaborativo che ha potuto dimostrare la validità e l’importanza dello scopo sociale dell’associazione; la nuova compagine azionaria che vede coinvolta RedBird Capital potrà senz’altro fare tesoro di questa esperienza, con. Fin dall'inizio Elliott e l'amministratore delegato Ivan Gazidis hanno impostato un nuovo concetto di Milan che ha sempre ricevuto il nostro sostegno. Come piccoli azionisti, abbiamo apprezzato molto il ringraziamento al popolo milanista da parte di Elliott; si è trattata di una rivoluzionaria presa di consapevolezza nel mondo del calcio sull'importanza dei tifosi quali effettivi proprietari dei club. Ora, con il nuovo riassetto societario, si dovrà continuare il percorso volto all'etica e alla sostenibilità che auspicabilmente aiuteranno