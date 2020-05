Uno dei difensori più interessati d'Europa, un profilo che ha mercato.centrale classe 1999 nato, cresciuto ed esploso a Marsiglia. Con la maglia dell'OM, in questa stagione, ha convinto tutti, mettendo insieme 24 presenze, con 1 gol all'attivo, allo Strasburgo, e contribuendo alla qualificazione alla prossima Champions League degli uomini di Andrè Villas Boas.Un traguardo, quello dell'Europa che conta, che il difensore di origini senegalesi ha festeggiato sui social, un sogno che potrebbe non vivere la prossima stagione. Il condizionale è d'obbligo,Il club di proprietà dell'uomo d'affari Frank McCourt è ufficialmente in vendita, i conti sono in rosso (al 30 giugno 2019 la perdita era di 90 milioni di euro) e dall'alto è arrivato l'imput di tagliare i costi e vendere per fare cassa. I soldi che la Uefa garantirà per la conquista della Champions League non sono sufficienti per chiudere il buco,sacrificare un paio di pedine sul mercato è diventato necessario.Tra i giocatori più richiesti c'è proprio Kamara, in scadenza nel 2022. Il direttore sportivo ​Andoni Zubizarreta, lo scorso autunnola realtà dei fatti è ben diversa. Il centrale potrebbe partire a condizioni più ragionevoli, per meno di un terzo della cifra. Il Milan lo sa e aspetta.