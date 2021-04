Secondo quanto riportato dalla versione online del tabloid The Sun, Hakan Calhanoglu è ricercato dalle migliori squadre d'Europa, soprattutto dai club d'Oltremanica.



CONCORRENZA - Sul fantasista rossonero, oltre alla Juventus e alla suggestione Galatasaray (sua squadra del cuore, ndr), ci sarebbero diverse sirene derivanti dalla Premier League, su tutte Arsenal, Chelsea e, più defilato, il Manchester United. Il contratto del centrocampista turco scade il 30 giugno 2021, quindi il tempo stringe. Sia per il Milan che vuole rinnovare il contratto con moderato ritocco dell'ingaggio, sia per i club che vogliono aggiudicarselo.