Il primo tempo della sfida fra Milan e Atalanta ha presentato un dato statistico incredibilmente curioso. Nonostante il vantaggio per 1-0 dei rossoneri realizzato dopo la gran botta al volo da fuori di Theo Hernandez prima stampatosi sul palo e poi entrato in rete dopo aver colpito la schiena di Musso, sono 0 i tiri in porta effettuati nella prima frazione da parte delle due squadre. Anche il palo infatti, ai fini statistici, è da considerare a tutti gli effetti un tiro fuori.