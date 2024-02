Milan-Atalanta, '1' a quota 2.37. Il colpo esterno dei bergamaschi a 2.85

Scontri diretti per la zona Champions League nella 26ª giornata di Serie A. Domenica 25 febbraio l’Atalanta deve blindare il quarto posto in classifica, ma in casa del Milan sarà molto difficile. Le quote sulla lavagna scommesse sul big match danno i rossoneri favoriti a San Siro a 2.37, contro il pareggio a 3.50 e il segno 2 per gli uomini di Gasperini a 2.85. Una buona notizia per le inseguitrici, a partire dal Bologna (stessi punti dei bergamaschi ma con una partita in più) che è avanti nei pronostici in vista del match casalingo contro il Verona a 1.58. Calzona cerca la prima vittoria con il Napoli dopo il pareggio in Champions contro il Barcellona, ma lo deve fare in casa di un Cagliari alla ricerca disperata di punti per uscire dalla zona retrocessione: non sarà certo una trasferta semplice per i campani, comunque favoriti a 1.84. La 26ª giornata di Serie A si chiuderà lunedì 26 con la Roma favorita in casa contro il Torino a quota 1.90 e con Fiorentina-Lazio, che vede i toscani favoriti a 2.30, contro il pareggio a 3.15 e il segno 2 a 3.25. Per quanto riguarda la lotta Scudetto invece non dovrebbero cambiare le distanze tra Inter e Juventus: i nerazzurri sono proposti a 1.42 in casa del Lecce, la Juventus parte favorita a 1.32 su Betaland allo Stadium contro il Frosinone.