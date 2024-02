Milan-Atalanta, Ambrosini: 'Troppo poco il contatto tra Giroud e Holm per dare rigore all'Atalanta'

Massimo Ambrosini, nel corso dello studio di Dazn durante l’intervallo di Milan-Atalanta, ha parlato così del rigore concesso ai bergamaschi per il contatto tra Giroud e Holm, che Orsato ha considerato da rigore dopo l’On Field Review: “Per me è troppo poco per dare un calcio di rigore. Il contrasto c’è, ma l’entità è minima e quello che fa Holm… L’entità di questo contrasto mi sembra troppo poco”.