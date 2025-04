Getty Images

Nel big match della 33a giornata di Serie A tra Milan e Atalanta, Gasperini ha dovuto fare un cambio forzato: col risultato bloccato sullo 0-0 – il gol Ederson arriverà pochi minuti dopo –che secondo Dazn si dovrebbe trattare di un probabile trauma distorsivo. Al suo posto l’allenatore ha inserito Rafael Toloi per l’ultima mezz’ora di partita.- Nelle prossime ore Djimsiti effettuerà esami approfonditi per capire le condizioni della caviglia e i tempi di recupero. Anche Gasperini dovrà capire se potrà averlo a disposizione per le ultime gare della stagione:, poi il Monza in trasferta e la Roma in casa. Successivamente andranno a Marassi per la partita contro il Genoa prima di chiudere il campionato in casa con il Parma.

- Nello stesso slot Gasperini ha fatto altre due sostituzioni: sono entratial posto, rispettivamente, di Cuadrado ammonito e di Zappacosta. Venti minuti dopo il gol del vantaggio, invece, l’allenatore dell’Atalanta ha inseritoal posto di Pasalic. Nei minuti di recupero ha tolto Retegui per inserire- Dall’altra parte Conceiçao ha provato a riprendere la gara con gli ingressi in campo prima di, poi di, partito fuori in favore di Jovic.