Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino è stato intervistato a Sky Sport prima della gara contro il Milan. Alla domanda su Stefano Pioli quale sostituto di mister Gian Piero Gasperini sulla panca nerazzurra quando si parlava di esonero del tecnico di Grugliasco dopo l'inizio thriller della stagione 2016/2017, Marino tergiversa: "Se è stato fatto questo nome e io c'ero, dormivo ma, a parte gli scherzi, non lo so, non mi ricordo, l’ho visto solo sul giornale, rammento invece che il presidente diede forza all’allenatore dicendo che sarebbe andato avanti Gasperini, c’era grande empatia nella squadra, è stato un bel momento".