Milan-Atalanta (primo tempo 1-0)



Marcatori: 2' pt Higuain (Mi), 9' st Gomez (At), 16' st Bonaventura (Mi), 47' st Rigoni (Ata)



Assist: 2' pt Suso (Mi), 9' st Zapata (At)



Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (22' st Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (29' st Bakayoko); Suso, Higuain, Çalhanoglu (40' st Castillejo). All. Gattuso.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens (31' st Ilicic); Pasalic (1' st Rigoni); Gómez, Barrow (1' st Zapata). All. Gasperini. All. Gritti.



Arbitro: Daniele Doveri di Roma



Ammoniti: 6' st Calabria (Mi), 10' st Higuain (Mi), 33' st Gomez (At)