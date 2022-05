In un San Siro tutto esaurito, il Milan ospita l'Atalanta per cercare gli ultimi punti fondamentali alla conquista dello scudetto. La Dea, in piena corsa per un posto in Europa, si prepara alla battaglia. Come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi più discussi della gara. Calcio d'inizio alle 18, arbitra Orsato.



MILAN-ATALANTA, domenica 15 maggio ore 18

Arbitro: Orsato

Assistenti: Preti-Giallatini

IV uomo: Rapuano

VAR: Irrati

AVAR: Dionisi



PRIMO TEMPO

43' Giroud chiede un calcio di rigore per il contatto con Djimsiti, ma il tocco è fuori area. Ammonito per proteste.



SECONDO TEMPO



56' Proteste nerazzurre sul gol di Leao, per contatto precedente tra Kalulu e Pessina.