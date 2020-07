Si apre oggi la 36esima giornata di Serie A: a San Siro, il Milan ospita l'Atalanta di Gasperini. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, con Schenone e Vivenzi come assistenti. Manganiello è il quarto uomo, mentre Mariani sarà al Var, con Ranghetti come suo assistente. Di seguito tutti gli episodi da moviola:



25' Calcio di rigore per l'Atalanta: Malinovskyi va a terra dopo un contatto con Gabbia. Sul giocatore ucraino piomba in ritardo Biglia, che lo colpisce con un brutto intervento al limite dell'espulsione. Doveri lo grazia punendolo solo con un'ammonizione.



38' Cartellino giallo anche per Rafael Toloi a causa di un intervento ruvido. Il difensore era diffidato.



89' Espulso per proteste il dottor Mazzoni, medico sociale del Milan.



89' Proteste del Milan per un presunto rigore in area: Ibrahimovic prende posizione e viene leggermente trattenuto da Djimsiti. Per Doveri non c'è nulla.