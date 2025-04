Milan-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Lookman chiede un rigore. Fischiato fuorigioco inesistente a Leao

Getty Images

Di seguito glipiù importanti digara valida per la 33a giornata della Serie A 2024/25 e che prenderà il via alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro. Il derby lombardo è sfida fondamentale nella corsa Champions con i nerazzurri che devono difendere il proprio terzo posto e con i rossoneri che nutrono le ultime residue speranze di riagganciare il 4° posto della Juventus oggi a +8. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all'arbitrodella sezione di Forlì. In sala var a Lissone ci sono Fabbri e Guida. Calciomercato.com vi racconterà live tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.

Arbitro: PiccininiAssistenti: Imperiale e Zingarelli.IV Ufficiale: MarchettiVar: FabbriAvar: GuidaLeao scatta in contropiede in solitario e si fa rimontare in extremis da Bellanova, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco iniziale del portoghese. La chiamata è però completamente errata dato che Leao parte prima della linea di metà campo, errore grave dell'assistente.Step on foot di Gabbia su Retegui, niente giallo' Lookman cade in area a contatto con Jimenez e chiede un calcio di rigore. L'arbtiro Piccinini valuta e fa cenno di proseguire, con il contatto che c'è ma è troppo lieve.