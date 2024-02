Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: fuori Reijnders e Scamacca

Milan e Atalanta si affrontano a San Siro nel posticipo della 26esima giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 20.45), in uno scontro cruciale per la lotta Champions League.



I rossoneri sono terzi a 52 punti, i bergamaschi quinti con 45 punti e una partita in meno (in settimana il recupero con l'Inter).



Terzo confronto confronto stagionale tra le due squadre, nei due precedenti (andata in campionato e quarti di Coppa Italia) ha prevalso la Dea.



Pioli sorprende lasciando in panchina Reijnders, in mediana giocano Adli e Bennacer con Loftus-Cheek sulla trequarti.



Gasperini rinuncia a Scamacca e davanti punta sulla coppia De Ketelaere-Miranchuk, supportati da Koopmeiners.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk.